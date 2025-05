È Antonio Maria Rosso il nuovo sindaco di Spadola

Antonio Maria Rosso è il nuovo sindaco di Spadola. Il risultato (320 voti contro 299) è il frutto di uno scrutinio ai limiti dell’incredibile (durato circa 8 ore), contraddistinto da diverse interruzioni e protrattosi fino alle ore notturne a causa di ripetute e interminabili contestazioni. L’unico paese della provincia di Vibo Valentia (che conta meno di 800 anime) al voto è stato chiamato a scegliere la sua guida dopo circa sei mesi di commissariamento, dovuti allo scioglimento del Consiglio comunale in conseguenza delle dimissioni contestuali di sei consiglieri, dopo un periodo di tensioni nell’ex maggioranza. Una sfida nella sfida quella tra l’ex sindaco Cosimo Damiano Piromalli (a capo di “Insieme per Spadola”) ed il suo ex vicesindaco Antonio Maria Rosso (condottiero di “Prima Spadola”) – conclusasi a favore del secondo – ricca di polemiche che hanno imperversato per tutta la campagna elettorale. Rosso ha accusato la controparte di adottare metodi poco democratici e non inclusivi, Piromalli ha replicato sostenendo di non voler consegnare Spadola a “sciacalli dalla scarsa esperienza amministrativa”.

L’estenuante scrutinio è vissuto sull’onda di vantaggi parziali e controsorpassi che hanno offerto emozioni contrastanti ai simpatizzanti accorsi in piazza Bruno Ionadi per seguire la difficile partita. Le “tifoserie”, pur indispettite dal passare delle ore senza esito, hanno comunque assistito senza dare luogo a disordini. Il testa a testa è andato in scena fino alle prime 200 schede scrutinate, poi si è registrata una tendenza più nitida che ha inciso sugli umori.

Il nuovo primo cittadino si troverà ad affrontare diverse tematiche di non facile soluzione come la carenza di acqua che si verifica puntualmente nella stagione estiva (proprio un debito fuori bilancio dovuto all’approvvigionamento idrico ha determinato la caduta della vecchia Amministrazione), il processo di spopolamento che affligge con sempre più forza le aree interne, la gestione dei rifiuti, l’impulso al turismo, i rapporti con i centri vicini. In ogni caso, questa tornata elettorale passerà alla storia per la sua particolarità: non si ricorda infatti l’assegnazione dello scranno più ambito ad un’ora così tarda e con i fari puntati addosso.