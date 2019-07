È Angelo Carrera il nuovo portiere della Blingink Soverato C5

Angelo Carrera è il nuovo portiere della Blingink Soverato C5. Parte, dunque, una nuova avventura per l’estremo difensore serrese che ha iniziato la sua carriera giovanissimo militando nella Scuola Calcio Punto Juve e poi per 2 anni tra le fila del Perugia Calcio.

Tornato in Calabria, l’oggi 30enne ha proseguito la sua carriera tra C1, C2 e serie D militando tra Serra, Vibo Valentia e Soriano. Da qualche anno è entrato a far parte del mondo del Calcio a 5, il cambio non ha scalfito le sue qualità e comincia ad ottenere buoni risultati.

I nuovi compagni di squadra hanno già dato il benvenuto al numero 1.