“E allora tenetevi Falcomatà”: l’arma spuntata del centrodestra nel pantano dei suoi vizi

“E allora tenetevi Falcomatà“: è questo lo slogan, minaccioso nelle intenzioni, che il centrodestra reggino ha eletto quale unico e solo punto programmatico della campagna elettorale. Era una ipotesi paventata da chi scrive già diverso tempo fa e, con una puntualità che sarebbe stato preferibile avesse accompagnato la scelta del candidato a sindaco, spunta fuori, inevitabile come uno stanco riflesso condizionato, in ogni conversazione, in qualsiasi confronto dialettico.

Ha avuto gioco facile il Consiglio direttivo della locale sezione di Confindustria a lamentare l’assenza di programmi da parte dei contendenti, denunciandone la mancanza di progetti concreti e, implicitamente, la inadeguatezza. Un termine che, fino ad oggi, era appannaggio esclusivo del sindaco uscente e della sua allegra compagnia adolescenziale ed oggi, invece, con il quale assimilare quasi tutto l’arco dei diversi attori in campo. Una disamina, quella dei pragmatici imprenditori, severa quanto inappuntabile che deve vedere sul banco degli imputati tutti, eccezion fatta per Saverio Pazzano ed il suo Movimento La Strada che, qualunque sia l’esito elettorale, ha dato una lezione di serietà e rispetto al resto della brigata di avventurieri. Il docente ed il suo gruppo di riferimento bene hanno fatto, con una nota trasmessa stamane (https://ilmeridio.it/campagna-elettorale-dai-contenuti-poveri-la-strada-rivendica-la-sua-diversita/ ) a rivendicare la propria diversità, oggettivamente riscontrabile da chiunque osservi dall’esterno l’evoluzione (per modo di dire) delle diverse forze (altro modo di dire) politiche. Loro, a dire la verità, di proposte e soluzioni ne hanno offerte parecchie. Condivisibili o meno idee e ideali, hanno studiato e lo dimostrano ogni giorno e da due anni. Lo stesso non si può dire per gli altri che, affaccendati nella ricerca del posizionamento migliore, si sono persi pensando bastasse appuntarsi al petto la medaglia di antifalcomatiani. A parte che, in moltissimi casi, avvicinandosi, è facile notare che essa è di latta e non del metallo pregiato di cui possono fregiarsi davvero in pochissimi, quei pochissimi che, con costanza e analisi del dettaglio, durante i sei anni trascorsi, non hanno dormito o finto di essere svegli. La prova inconfutabile è costituita dall’essere stati costretti ad assoggettarsi, nel caso del centrodestra, ad una imposizione irrazionale ed illogica figlia legittima della inettitudine dei rappresentanti autoctoni. Perché, diciamolo a beneficio di non conosce nemmeno l’abc della politica e, purtroppo, ciononostante ne frequenta i Palazzi da (troppo) tempo, se la coalizione avesse avuto la capacità elementare di esprimere unitariamente un candidato, il “tavolo nazionale” sotto cui in tanti preferiscono nascondersi si sarebbe limitato, come in tutti gli altri casi, a ratificare la decisione assunta a livello territoriale e nessuno spazio avrebbe lasciato a pretese leghiste. Punto. Ciò precisato, è ancora più degradante che a dover difendere la scelta personale di Matteo Salvini sia una compagine che, in riferimento a Reggio ed al suo popolo, si riempie la bocca con concetti aulici come “comunità”, “identità”, “tradizione”, “patria” e, contemporaneamente, si inchina al volere del sovrano padano che investe con la propria spada un anonimo signore di Melito Porto Salvo, che vive a Massa e lavora a Genova. Di tutta evidenza un alieno rispetto alla tradizione ed all’identità di una comunità e di una città da essi considerata patria. Costui, sebbene in tremendo affanno e con scarse possibilità di successo, concorre comunque alla carica di Primo Cittadino. I vari esponenti locali spieghino ai reggini (quelli veri) come possa “un forestiero” (tale si è giustamente definito il maldestro interessato) essere considerato il loro massimo rappresentante: Primo Cittadino, appunto. Ma a loro non importa: sono pronti a tirare fuori l’infantile refrain: “E allora tenetevi Falcomatà“. E no, cari miei, ad obbligare, eventualmente, Reggio Calabria ad altri cinque anni di Giuseppe (non Peppe) siete stati voi con la vostra impreparazione, la vostra cecità, la vostra vanagloria. Siete stati voi a non avere avuto nemmeno il pudore di approntare liste dai contenuti ragguardevoli e preoccupandovi solo di strisciare a caccia di candidati improponibili, ma (sulla carta, solo sulla carta) muniti di piccoli pacchetti di voti. E anche in questo caso rischiando di sbagliare i calcoli, perché, tra i tanti particolari sfuggitivi nella foga di trovare un posticino al sole, c’è da aggiungere quello, purtroppo per voi molto rilevante, che il sindaco uscente una cosa sa fare bene: la campagna elettorale (con annessa preparazione delle liste). Non sappiamo se sei anni siano stati sufficienti per far salire il rendimento qualitativo dell’azione politico-amministrativa del sindaco uscente; sappiamo, con assoluta certezza, che sei anni non sono stati sufficienti al centrodestra per creare una classe dirigente attendibile e legata da aspirazioni comuni.