Durante la perquisizione la Polizia scopre mezzo chilo di marijuana: 43enne arrestato

Personale del Commissariato di Corigliano-Rossano, durante specifici servizi finalizzati alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di marijuana, il 43enne G.P.L..



La perquisizione personale e quelle effettuate negli immobili a disposizione dell’arrestato, hanno permesso il rinvenimento di circa 500 grammi di marijuana, già essiccata e pronta alla vendita, un bilancino di precisione, tutto l’occorrente per il confezionamento della sostanza e circa 500 euro in vario taglio.

Inoltre è stato posto sotto sequestro un capannone, adiacente la sua dimora e anch’esso proprietà dell’arrestato, poiché all’interno dello stesso era ubicata una serra per la coltivazione della cannabis completa di fari alogeni, ventole, fertilizzanti e irrigazione automatica.