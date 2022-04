Duplice assassinio in Calabria: uomo e donna trovati nelle campagne uccisi a colpi di arma da fuoco

Un uomo e una donna sono stati trovati senza vita nell’agro di Castrovillari, nel Cosentino. I corpi esanimi, sui quali erano evidenti i segni di numerosi colpi di di arma da fuoco, si trovavano in una vettura trovata presso un luogo isolato in contrada Giammellona.

Ad essere stati assassinati sono stati il 57enne Maurizio Scorza, in passato coinvolto in un’inchiesta sullo spaccio di sostanze stupefacenti e la compagna, originaria del Marocco. Il cadavere del primo era nel portabagagli del veicolo, quello della fidanzata sul sedile riservato al guidatore. Le indagini, guidate dal Procuratore della Repubblica di Castrovillari, sono condotte dai Carabinieri. Sul luogo si è portato anche il medico legale che ha proceduto ad una prima analisi in attesa dell’autopsia. Sulla base degli accertamenti compiuti sul posto la coppia sarebbe stata assassinata nelle ore precedenti in un posto differente e poi trasferita nel punto del ritrovamento. Gli inquirenti, pur non trascurando alcuna pista, stanno battendo in particolare quella che conduce ad un duplice omicidio commesso per ritorsione e legato al mondo criminale.