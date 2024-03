Due studentesse dell’Istituto “Einaudi” di Serra San Bruno sul podio di competizioni regionali

Importante successo per le studentesse dell’Istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno guidato dal dirigente scolastico Antonino Ceravolo. Monica Alessandria, frequentante la classe 4A dell’indirizzo SIA (Sistemi Informativi Aziendali), si è classificata al primo posto per la categoria senior nella fase regionale dei Campionati Italiani di economia e finanza per l’anno scolastico 2023-2024. Seconda classificata nella categoria junior è stata invece Aurora Cavallaro, frequentante la classe 1A dell’indirizzo AFM. Aurora ha sfiorato il gradino più alto del podio, pochi i punti di scarto infatti che la separano dal vincitore della sua categoria. I Campionati italiani di economia e finanza sono una competizione, riservata alle scuole secondarie di secondo grado, che viene organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con la collaborazione del comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria istituiti dal Mef, la Banca d’Italia, la Consob e la Scuola di economia civile, il cui scopo è quello di avvicinare i giovani ai temi economici, finanziari e di cittadinanza attiva. La prova di selezione regionale consisteva in una batteria di quiz della durata di un’ora ed era incentrata su due aree tematiche: una sull’economia reale, con riferimento a Pil, progresso tecnologico e suoi effetti sulla crescita economica, reddito, economia e ambiente; l’altra di natura finanziaria, con riferimento a mercati finanziari, banche e cripto-attività. Monica Alessandria, grazie a questo brillante risultato, parteciperà in rappresentanza della Calabria alla fase nazionale dei Campionati che si svolgerà a Milano il 10 maggio 2024.