Due persone in caserma per il ferimento del proprietario di un bar

I Carabinieri della Stazione di Diamante, in provincia di Cosenza, hanno condotto presso la locale caserma due individui di 40 anni nell’ambito delle indagini sul tentato omicidio del 60enne Stefano Perugino, proprietario di un bar ferito, all’addome ed alla spalla, da due proiettili di pistola esplosi all’epilogo di un litigio esploso a causa di un’automobile parcheggiata dinanzi all’ingresso dell’esercizio commerciale.

La vittima è ricoverata presso l’ospedale cosentino “Annunziata” ed il suo quadro clinico si presenta preoccupante. L’autore del tentato omicidio commesso nella località che si affaccia sul Tirreno era scappato immediatamente dopo in compagnia di un altro individuo. Gli inquirenti non hanno ancora dato notizia se a carico delle due persone accompagnate in caserma siano state adottate misure cautelari.