Due persone ferite in un incidente tra pullman

Due persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto due pullman. Il sinistro si è registrato sulla strada statale 106 ‘Jonica’, in direzione sud corrispondenza del km 192,900 nel territorio comunale di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro.



Sono in corso di accertamento le cause dell’impatto.

Al momento si registrano rallentamenti. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in piena sicurezza e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.