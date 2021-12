Due ori, un argento ed un bronzo per Paola Barreca al Trofeo Regionale Esordienti. Alle gare che si sono svolte a Cosenza, la piccola nuotatrice serrese ha messo in luce il suo talento conquistando l’ oro nei 100 metri stile libero e nei 200 metri rana. Paola Barreca ha inoltre ottenuto un argento nei 100 rana ed un bronzo nei 200 stile libero.

Gli atleti del Gruppo Atletico Sportivo, guidati dallo staff tecnico composto da Angelo Greco, Germana Critelli e Giacomo Ferragina e dal preparatore atletico Rossano Chiodo, hanno conquistato un terzo posto nella classifica a punti nel Torneo per Squadre Esordienti Indoor che si è svolto a Cosenza domenica scorsa.

Di particolare rilievo le due vittorie nelle staffette femminili 4×100 stile libero e 4×100 misti dove le frazioniste Paola Barreca, Matilde Notaro, Allegra Zinzi e Dalia Cosentino hanno ottenuto due ori. I ragazzi , che si allenano presso la piscina di Squillace, hanno tutti migliorato i propri tempi andando a conquistare nel dettaglio le seguenti medaglie:

Dalia Maria Cosentino argento nei 100 farfalla, bronzo nei 200 farfalla e nei 400 misti

Matilde Notaro argento nei 100 dorso, oro nei 200 stile libero,800 stile libero, 400 misti

Chiara Conforto bronzo nei 200 dorso

Allegra Zinzi oro nei 400 stile libero e 200 farfalla, argento nei 400 misti, 800 misti e 800 stile libero.

Salvatore Caccamo bronzo nei 200 farfalla. In acqua insieme ai medagliati, hanno migliorato le rispettive performances abbassando i propri tempi in gara: Giuseppe Trombetta, Giovanni Audia, Armando Notaro, Flavia Scicchitano, Giuseppe Donato, Emanuele Cerullo, Manuel Sorrentino, Christian Merolla, Francesco Staglianò e Gaia Fucilli.

La giovane squadra del presidente Vincenzo Pizzari e del direttore tecnico Andrea Lucia saranno impegnati il 19 Dicembre a Cosenza per la Coppa Caduti di Brema, prestigioso trofeo a carattere nazionale dove la compagine arancione cercherà di confermare quanto di buono fatto finora.