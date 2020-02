Due ori per una giovane coppia vibonese ai Campionati italiani assoluti di danza sportiva

Si sono da poco conclusi i Campionati italiani assoluti di danza sportiva, con oltre 1000 atleti in gara. Al Palaternesi di Foligno è stato un susseguirsi di forti emozioni, ospiti della manifestazione durante la seconda giornata sono stati il sindaco di Foligno Stefano Zaccarini e la direttrice della Scuola dello Sport del Coni Rossana Ciuffetti.

Weekeend ricco di soddisfazioni per la coppia vibonese formata da Ilaria Coloca e Antonio Dubrivnyy che hanno conquistando due medaglie d’oro e una medaglia d’argento nella loro categoria e che hanno ottenuto l ‘accesso al Club azzurro dove rappresenteranno l’Italia ai prossimi mondiali che si svolgeranno in Russia. I due giovanissimi atleti hanno espresso “un ringraziamento particolare ai maestri Gregorio Corello e Darya Suslova per la loro umiltà, bravura ed esperienza, che hanno insegnato disciplina ed educazione”.