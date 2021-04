Due imprese edili demoliscono nel Reggino una scuola per ricostruirla, ma non rimuovono le macerie: denunciati gli amministratori

Si arricchisce di un nuovo capitolo la lotta al problema delle discariche abusive in provincia di Reggio Calabria.

Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica ha appaltato la demolizione e la ricostruzione di una scuola elementare, ma le due imprese edili vincitrici, secondo quanto riferiscono gli inquirenti, non avrebbero rimosso la montagna di macerie generate dalla demolizione.

L’Amministrazione comunale ha denunciato i fatti ai Carabinieri Forestali di Roccella Ionica i quali hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria gli amministratori delle imprese, entrambe con sede legale a Cariati, in provincia di Cosenza: C.C., di 51 anni e S.P., 54enne, entrambi residenti a Cariati.

Le ditte incaricate dei lavori avrebbero eseguito solo l’abbattimento del vecchio immobile e, contrariamente a quanto previsto dal capitolato d’appalto, non ne hanno sgomberato, affermano gli investigatori, le macerie per procedere alla successiva ricostruzione; pertanto il Comune, dopo aver rescisso il contratto con le ditte inadempienti, sarà costretto ad indire un nuovo appalto di costruzione, allungando inevitabilmente i tempi per consegnare una scuola nuova ai bambini della città.