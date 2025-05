Due imprenditori di Fabrizia presenti ad “Artigiano in Fiera 2025”: l’orgoglio del sindaco Fazio

“Artigiano in Fiera 2025”, l’evento internazionale che ha esaltato le filiere produttive di qualità, ha visto come protagonista anche la Calabria, che ha potuto evidenziare le sue eccellenze (oltre 100 aziende di cui 89 nel settore agroalimentare). Gli assessori regionali Rosario Vari e Gianluca Gallo hanno potuto raccontare una “Calabria Straordinaria”, che ha voglia di crescere e di stupire, di mostrare un volto a molti non conosciuto.

In merito, è intervenuto il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio, che si è detto “fiero per la presenza di due giovani imprenditori calabresi uniti da una passione contagiosa per la tradizione culinaria ed il territorio, Vincenzo Randò e Giuseppe Fazzari”.

“Con occhi attenti alla qualità alla sostenibilità – hanno affermato Randò e Fazzari -, abbiamo creato una gamma di prodotti tipici che esprimono l’autenticità e il gusto della Calabria. Attraverso l’innovazione e il rispetto per le nostre radici, portiamo avanti l’eredità gastronomica della nostra terra, offrendo la possibilità al mondo intero di gustare i sapori genuini e le eccellenze della Calabria. Sosteniamo l’economia locale e promuoviamo la valorizzazione del territorio attraverso le nostre prelibatezze”.