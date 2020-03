Due casi di Coronavirus a Mileto: cresce la preoccupazione nel Vibonese

Sono rientrate dalla Lombardia le ultime due persone (in ordine temporale) risultate positive al Coronavirus. Si tratta di una coppia di anziani di Mileto, per il momento in condizioni di salute sostanzialmente discrete. Il marito si trova in terapia intensiva.



La conferma della positività è giunta dopo l’analisi dei tamponi effettuata dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale “Pugliese-Ciacciò” di Catanzaro. Tutti coloro i quali sono entrati in contatto con loro sono stati posti in quarantena. La situazione sembra essere sotto controllo, anche se un brivido di paura si spinge sulla schiena di molti residenti nella cittadina normanna e nei paesi vicini.