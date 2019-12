Due auto a fuoco nel Vibonese: i Vigili del Fuoco salvano una persona

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella notte scorsa intorno alle 3.30 in via Duomo, a Nicotera, per l’incendio di due autovetture.

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato due autovetture, una Fiat 500 ed una Panda, e si è propagato ad un portone in legno di grandi dimensioni di un palazzo nobiliare. Il fumo causato dall’incendio ha invaso l’intero immobile e si è reso necessario accedere da una finestra per soccorrere e portare in salvo una persona che abitava al secondo piano e che non aveva ancora avvertito il pericolo. L’intervento ha consentito, oltre che a trarre in salvo l’occupante del secondo piano a limitare la propagazione dell’incendio che ha danneggiato il portone ed una porzione di solaio in legno soprastante l’ingresso.