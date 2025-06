“Duciamara”, esce oggi il nuovo brano dei Parafonè

Esce oggi “Duciamara” il primo singolo del nuovo disco dei Parafonè atteso in autunno. “Duciamara” parla “dell’impermanenza” delle cose ed il continuo mutare del mondo intorno a noi. L’incedere inesorabile del tempo, della natura e degli uomini, i loro attimi eterni e la mutevolezza del tutto.

Fuori dall’illusione c’è un amore che finisce, una luce che si spegne ed un punto di riferimento che si perde lasciandoci inermi e spiazzati.

Momenti dolci e amari si intersecano e si susseguono, spesso a prescindere dalle nostre volontà andando oltre ogni nostra idea di progettazione; l’unica strada percorribile è l’accettazione, vivendo il presente nel bene e nel male, coscienti che sotto questo cielo, fin dalla notte dei tempi, così è la vita.

Un viaggio tra dolcezza e amarezza, tra radici e visioni nuove. “Duciamara – sostengono i Parafoné, collettivo musicale attivo da un ventennio – è il nostro prossimo passo, un brano che racconta l’essenza di ciò che siamo e da dove veniamo. La vita gira e inesorabilmente il tempo passa..lento e costante”.

“Duciamara” preannuncia un percorso nuovo che parla di tradizione e sonorità innovative, un viaggio intrapreso con la collaborazione di Mauro Menegazzi grande musicista e professionista che si è unito alla band e al management nella produzione artistica dell’intero disco. Mauro è un fisarmonicista, fonico, sound designer e produttore artistico. Le sue esperienze musicali lo portano ad avere influenze nel Folk, in particolare nel Folk del sud del mondo. Si appassiona da subito al tango di Astor Piazzolla e forma negli anni 90 un quartetto , “Quartettango”. Negli anni 2000 collabora con un gruppo di fratelli argentini i Farias con cui realizza tre dischi, come fonico e arrangiatore. Collabora con vari artisti, sia nei dischi che live, come Daniele Silvestri, Mannarino ecc. Con Mannarino oltre a suonare dal vivo registra 3 dischi e partecipa all’arrangiamento dei brani “Al Monte”, “L’Impero” e “Vivere la Vita”. Attualmente collabora con Simona Sciacca, Lavinia Mancusi per la quale realizza nel 2024 il disco “A Cruda Voz” e con il compositore Paolo Buonvino con cui sta portando dal vivo le sue colonne sonore.

Una collaborazione importante che consolida l’idea della band e di Calabria Sona di proiettare la musica che nasce in Calabria verso un territorio internazionale e legato alla world music. Un nuovo passo verso una visione, quella dei Parafonè, che li ha consacrati negli anni punto di riferimento nella musica del sud Italia e che ha permesso loro di accumulare esperienze significative nel circuito degli eventi e della produzione discografica del genere.

Il nuovo brano si accompagna ad un videoclip realizzato con la collaborazione di Ivan Reale con la regia dello stesso produttore Giuseppe Marasco e che fonda il suo racconto proprio sugli elementi del brano tra innovazione, tradizione e “l’impermanenza” di ogni cosa.

https://bfan.link/duciamara

Nota bio Parafonè:

Il collettivo musicale Parafoné, in attività da oltre 20 anni, rappresenta una delle band più attive ed innovative del sud Italia che si affaccia sul panorama della nuova world music internazionale. Il recupero e la riproposta della musica tradizionale calabrese proiettano il gruppo alla riscoperta di “fratellanze sonore” oltre i confini territoriali, andando a ripercorrere i legami con la storia di una regione pregna di contaminazioni come la Calabria. La continua ricerca di suoni e di forme e la sperimentazione tra passato e futuro, dà vita ad un “proprio” linguaggio espressivo, che coinvolge sia le nuove generazioni che gli anziani suonatori e cantori. Un suono che proietta un tesoro sonoro del passato ai sempre più incalzante futuro musicale. Rappresentano la “nuova” musica identitaria calabrese e vengono invitati a tutti i migliori festival locali, Nazionali ed Internazionali. Lo spettacolo: Uno spettacolo che attualizza la musica popolare, prende il meglio delle nostre tradizioni e le rende dinamiche, coinvolgenti, accattivanti. Strumenti tradizionali miscelati a strumenti moderni e a ritmi travolgenti. Brani resi famosi in Calabria e nel mondo da questo gruppo ma anche sonorità e melodie che fanno parte del nostro DNA per ripercorrere i suoni delle più antiche “passate” fino ad arrivare a nuovi confini musicali. La band rappresenta un’eccellenza del nostro panorama musicale di tutto il sud Italia. Intensa la collaborazione con il percussionista indiano Rashmi Bhatt e con il giovane cantante egiziano Eslam Adamo. • Candidatura alle Targhe Tenco 2016 per miglior album in dialetto con il disco “Amistà”. • Menzione della Giuria Internazionale al Premio Parodi 2016, Cagliari. • Musiche per spettacoli teatrali con “Teatro del Carro” di Pino Michienzi, “Dracma”di Andrea Naso e l’attore comico Rocco Barbaro. • Musiche per il racconto fotografico “Il Signor Sindaco” di Gianfranco Ferraro Biennale di Venezia. • Parafoné ha fatto parte dell’organico della OPC – Orchestra Popolare Calabrese, che ha avuto ospiti come: Pierò Pelù, Simone Cristicchi e The Dhol Foundation. • Intensa la collaborazione con il percussionista indiano Rashmi Bhatt e con il giovane cantante egiziano Eslam Adamo. • Il 2018 il collettivo Parafoné ha rappresentato la Calabria presso il Principato di Monaco alla corte del Principe Alberto II durante la cena di Gala della “Settimana dell’Alimentazione Italiana”. • Hanno rappresentato l’Italia e la Calabria al “MUSIC CONNECT ITALIA” nel 2021 • 2022 ospiti alla Notte della Taranta itinerante • Concerti al “Columbus Center” di Toronto (Canada), “Columbus Day” a New York (USA); Portogallo, Francia, Germania, Svizzera, nei più importanti folk festival Italiani ed internazionali. • Ospiti al WOMAD Roma 2023.

Crediti brano

“Duciamara”

Bruno Tassone: voce

Angelo Pisani: tamburello, chitarra battente, davul, malarruni, pipita e cori

Domenico Tino: mandoloncello e cori

Sergio Schiavone: chitarra elettrica, tamburello e cori

Omar Remi: basso elettrico

Giuseppe Muraca: cori

Antonio La Rosa: percussioni e frame drum

Mauro Menegazzi: Programmazione e Synth

Riprese audio: Pisani, Tino

Editing: Pisani, Schiavone

Mix e Mastering: Mauro Menegazzi

Produzione artistica: Mauro Menegazzi – Parafonè

Produzione e Management: Giuseppe Marasco per Calabria Sona Italysona

Testo: Bruno Tassone

Musica: Pisani, Schiavone, Tino, Remi, Tassone, Menegazzi

Grafica: Saverio Esposito

Riprese e montaggio

Ivan Reale

Regia

Giuseppe Marasco

I Parafonè ringraziano per la collaborazione:

Video Calabria

Comune di Serra San Bruno

Polo rurale solidale di Primerano Cosimo

Naïf l’arte tra i capelli di Claudia Tusa

Stellina, l’asina paziente