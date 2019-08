Dubbi sul concerto di Jovanotti in Calabria: “Mette a rischio l’ambiente”

«Nel parere dello scorso 24 luglio l’Ispra ha precisato che “l’evento Jova Beach Party di Roccella Ionica presenta diverse possibili criticità per la conservazione di habitat e specie di interesse comunitario”». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S della Commissione Ambiente Giuseppe d’Ippolito, che al Comune di Roccella Ionica aveva già chiesto atti e apposite misure di salvaguardia ambientale, come dell’uccello Fratino e della tartaruga Caretta Caretta, a proposito del concerto in un’area di 90mila metri quadrati della spiaggia locale che Jovanotti terrà il prossimo 13 agosto nella cittadina calabrese.

«A questo punto il Comune di Roccella Ionica esca allo scoperto, interrompa il lungo silenzio sull’iniziativa e chiarisca, senza più risposte elusive, come intenda muoversi per il rispetto dell’ambiente e delle specie presenti. Il servizio regionale Via faccia, invece, il proprio dovere d’ufficio. Infatti – sottolinea il parlamentare M5S – inviando, tra gli altri, il riferito parere al servizio Via e al dipartimento Ambiente della Regione Calabria, alla Soprintendenza al Paesaggio e ai ministeri dei Beni culturali e dell’Ambiente, l’Ispra ha chiarito che nello specifico sussistono possibili ingenti danni di carattere geomorfologico per il livellamento delle dune, con conseguente completa scomparsa delle comunità animali e vegetali della zona e il rischio di compromissione della funzionalità e della composizione floristica degli habitat psammofili di interesse comunitario, del loro stato di conservazione e della loro estensione. Per l’Ispra vi sono pure possibili danni a carico delle specie animali e vegetali protette dalle normative regionali e nazionali, per esempio il Giglio di mare». «Il Comune di Roccella Ionica e la Regione Calabria – conclude D’Ippolito – scelgano quale strada prendere, se quella dell’attivazione di reali misure di salvaguardia oppure se, la solita, di negare i problemi e passare sopra l’ennesimo, importante patrimonio naturale».