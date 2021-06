Droga tra i limoni: un arresto nel Vibonese

La notte scorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, nel corso di un preordinato servizio perlustrativo, durante un posto di controllo, hanno deciso di fermare e controllare un’autovettura condotta da un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Durante i normali accertamenti, dopo aver notato l’atteggiamento nervoso del conducente, i Carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione veicolare che ha dato esito positivo.

E’ stata, infatti, rinvenuta una busta contenente limoni dalla quale proveniva, però, un forte odore di marijuana. Effettivamente, nascosta tra i limoni era presente un altro involucro in plastica, contenente 45 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. A seguito di ciò, i militari hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente M.W., 36enne di Monterosso Calabro, già conosciuto alla Forze dell’Ordine, e contestualmente, posto in sequestro la droga rinvenuta. Nella mattinata odierna, l’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia ha convalidato l’arresto del 36enne senza, però, applicare alcuna misura cautelare.