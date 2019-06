Droga nel Soveratese. Operazione “Last Generation”: esecuzione di due ulteriori misure cautelari a carico di minori

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un provvedimento di applicazione di misura cautelare nei confronti di 2 minorenni.

L’atto, emesso dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro su richiesta della Procura presso il medesimo Tribunale, si inquadra nell’ambito dell’operazione della Compagnia di Soverato “Last Generation”, eseguita nella giornata di lunedì, che ha portato al fermo di indiziato di delitto di 24 indagati. La misura cautelare applicata ai due minori è quella del collocamento in comunità, con affidamento ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per le attività di controllo e sostegno. I minori interessati dal provvedimento sono ritenuti responsabili di varie ipotesi di cessioni, anche al dettaglio, di stupefacenti nelle piazze di spaccio del Soveratese.