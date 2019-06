Droga negli slip e in cucina: arrestati marito e moglie

Nella tarda serata di ieri, personale della Polizia di Stato in forza alla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Corigliano-Rossano, nel corso di un’operazione finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, nonché di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio A.V. e la moglie, R.L., entrambi di 37 anni.



Verso le 21, dopo discrete verifiche, i poliziotti si sono portati presso l’abitazione dei due coniugi, nella Frazione Schiavonea dell’area urbana di Corigliano e dove, oltre ai due, vi erano un altro uomo e i quattro figli minori della coppia.

Nell’immediatezza i due uomini sono stati sottoposti a perquisizione personale ed è emerso così che G.A. aveva nascosto nei propri slip una busta in cellophane contenente marijuana per un peso di 20 grammi, mentre nelle tasche del pantalone di A.V. sono state rinvenute delle banconote, per un totale di circa 200 euro. Successivamente gli agenti hanno dato avvio alla perquisizione del domicilio di A.V. e, su un mobile della cucina, è stata trovata una busta di cellophane contenente 260 grammi di marijuana, un bilancino di precisione con all’interno delle tracce della stessa sostanza, oltre che la somma di 100 euro.

Infine, in un mobiletto posto all’interno della camera da letto è stato scoperto un borsellino dentro cui erano presenti banconote di piccolo taglio per un totale di circa 3000 euro.

Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, questi ha disposto che: A.V. fosse accompagnato presso la Casa Circondariale di Castrovillari; R.L. accompagnata presso la propria abitazione per essere sottoposta alla custodia cautelare degli arresti domiciliari; G.A. denunciato in stato di libertà.