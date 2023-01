Droga nascosta nello scantinato: 34enne arrestato dalla Polizia

I servizi predisposti dalla Questura di Crotone per contrastare l’attività illecita dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno consentito di sequestrare complessivamente circa 800 grammi di droga, e di trarre in arresto due persone.



Nel quartiere Tufolo, gli agenti delle Volanti hanno notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di un crotonese di 34 anni, per cui sono intervenuti, procedendo al controllo dell’immobile; nello scantinato nella disponibilità dell’uomo, sono stati rinvenuti diversi involucri, pronti per lo smercio, contenenti 121 grammi di marjuana, nonché 23 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione, e materiale per il confezionamento delle dosi.

Nella strada consortile, il personale della Squadra Mobile ha proceduto al controllo di una autovettura, condotta da un cinquantenne crotonese, soggetto noto per i suoi trascorsi giudiziari; la perquisizione del mezzo ha permesso di rinvenire 600 grammi di hashish, suddiviso in 6 panetti, per cui il controllo è stato esteso alla sua abitazione, nel centro storico del capoluogo, ove è stato trovato un grammo di cocaina, nonché sei manufatti esplosivi illegalmente detenuti.

Pertanto, il materiale rinvenuto è stato sequestrato, gli interessati sono stati deferiti, in stato di

arresto, entrambi per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, ed il 50enne anche per

detenzione illecita di materiale esplodente, e quindi posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.