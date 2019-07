Drammatico schianto moto-auto: morto un ragazzo di 22 anni

Un ragazzo di 22 anni, Francesco Forte, è morto scontrandosi verso le 17 di oggi, mentre era in sella ad una moto, con una Fiat Punto.

Teatro della sciagura la Strada Provinciale collegata alla Statale 106, in località Passovecchio, nel territorio comunale di Crotone. La vittima, in seguito allo schianto, è andata a finire in un fossato. La morte è stata immediata, il conducente dell’automobile, invece, è stato accompagnato dal personale sanitario del 118 presso l’ospedale “San Giovanni di Dio”. Nella zona interessata dal sinistro ci sono stati inevitabili rallentamenti al traffico viario. Il luogo in cui si è registrato l’incidente è stato raggiunto dagli agenti della Polizia Stradale che hanno eseguito gli accertamenti necessari ai fini di una corretta ricostruzione degli eventi.