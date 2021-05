Drammatico incidente a Vibo Marina: un morto e due feriti gravi

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti questa sera alle ore 20:25 circa a Vibo Marina, in via Senatore Parodi, in prossimità del cementificio per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture.

Per cause in corso di accertamento due Lancia Y si sono scontrate e a seguito dell’urto gli occupanti sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo.

I Vigili del fuoco prontamente intervenuti hanno estratto gli occupanti dall’abitacolo della vettura, due dei quali feriti in gravi condizioni, mentre per la terza persona – un diciottenne – i sanitari hanno constatato il decesso.