Dramma in Calabria: 17enne muore investito da un’auto sulle strisce pedonali

Il 17enne Michele Famiglietti ha perso la vita venendo travolto da un automobile sul lungomare nord Cirò Marina, in provincia di Crotone. Il giovane, trascorsa da poco la mezzanotte, era intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali in compagnia di due cugini e si stava dirigendo verso l’abitazione della zia.

Alla guida del veicolo che ha ucciso il ragazzo un 26enne del posto, immediatamente fermatosi per prestare i primissimi soccorsi ed allertare il personale sanitario del 118. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: Michele Famiglietti è spirato mentre veniva accompagnato in ospedale a Crotone. I Carabinieri della locale Compagnia hanno dato avvio alle indagini sull’incidente.