Dove vedere Reggina-Cremonese, probabili formazioni e quotazioni

Ritorna la Serie B con la tredicesima giornata che vedrà sfidarsi domenica 21 novembre Reggina e Cremonese. Una sfida molto importante per le due squadre che non stanno andando malissimo in campionato, come dimostrato anche dalla classifica: infatti i calabresi sono al quarto posto in classifica con 22 punti e continuano a inseguire la vetta per tornare in Serie A. Dello stesso modo sono anche i ragazzi della Cremonese, ancorati all’ottavo posto a tre lunghezze proprio dalla squadra calabrese.

Sono dodici i precedenti, fino a questo momento, tra le due formazioni, con la Cremonese che mai ha vinto contro la Reggina. Viene da sé, quindi, che il bilancio sorrida al club del sud, uscito vincitore in ben sei occasioni. Ultima sfida risale a inizio estate, ovvero il primo maggio 2021, con i due club che si sono sfidati in Lombardia in una partita terminata in pareggio per 1-1.

La Reggina ha la miglior difesa del campionato di Serie B, con sole nove reti subite in dodici gare fin qui disputate. Ma la squadra di Aglietti ha anche la peggior media realizzativa delle prime otto in classifica, con 13 gol segnati fin qui.

L’ultimo successo della Cremonese in campionato, invece, risale al 2 ottobre, nella partita contro la Ternana. In questo mese e mezzo la formazione di Pecchia ha collezionato 4 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare giocate.

Dove si potrà vedere Reggina-Cremonese in tv?

La partita tra Reggina e Cremonese andrà in scena domenica 21 novembre alle ore 14. A dirigere l’incontro dello stadio Granillo sarà il signor Livio Marinelli. La partita potrà essere seguita su DAZN in diretta streaming sulle televisioni smart di ultima generazione. Inoltre sarà fruibile su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation o Xbox. Infine c’è la possibilità di assistere all’incontro tramite un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Tommaso Turci.

La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport (numero 253) e su Helbiz Live, che per chi non la conoscessce è una piattaforma per la mobilità sostenibile.

Non solo tv, perché tramite DAZN, Sky Go ed Helbiz Live ci sarà la possibilità di assistere a Reggina-Cremonese in diretta streaming su dispositivi mobili scaricando la rispettiva app, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme. C’è poi l’alternativa NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky.

Reggina-Cremonese, riepilogo canale tv e diretta streaming

• Partita: Reggina-Cremonese

• Data: Giovedì 21 novembre 2021

• Orario: 14:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (numero 253 satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA-CREMONESE

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Stavropulos, Cionek, Adjapong; Liotti, Crisetig, Bianchi, Bellomo; Montalto, Galabinov.

CREMONESE (4-2-3-1) Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Gaetano, Zanimacchia, Strizzolo; Di Carmine.

Le quote della partita

Come già detto anche in precedenza, gli Amaranto si trovano quarti in classifica a 22 punti, come il Pisa, mentre la Cremonese dista tre punti dai padroni di casa. Sarà sicuramente una sfida avvincente, ma che vede la lancetta puntare verso la vittoria della Reggina. Non a caso se andiamo a consultare i principali bookmakers e casino online con bonifico istantaneo, possiamo notare come la favorita, con una quotazione media di 2.40, mentre per la Cremonese 3.25.