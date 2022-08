Dove ha Sede e Licenza un Casino Online Italia?

Il luogo in cui operano i casinò online varia in tutto il mondo. Molti paesi non permettono ai casinò online di operare nella loro giurisdizione.

Non importa cosa stai cercando in un casinò, perché Librabet ha tutto: una moltitudine di giochi, bonus interessanti, tornei molto remunerativi e molto altro. Puoi dare un’occhiata a tutto ciò che questo casino online Italia ha da offrire qui: https://librabet.com/it/.

I casinò preferiscono mercati di gioco noti come Alderney, Gibilterra o Curacao per vari motivi.

Tuttavia, va anche detto che questi casinò hanno solitamente uffici e dipartimenti di marketing in città come Londra, in quanto è più facile trovare dipendenti altamente qualificati.

Potresti pensare che ottenere una licenza per il gioco d’azzardo sia abbastanza facile, ma c’è molto di più: prima che le autorità di regolamentazione rilascino le licenze vengono effettuati controlli rigorosi e dettagliati.

Le licenze vengono generalmente rilasciate quando il casino online Italia copre tre aree. Si tratta delle credenziali dell’operatore, della correttezza e della sicurezza del software, nonché di tutto ciò che ha a che fare con le opzioni di pagamento.

Per quanto riguarda la prima parte, i potenziali operatori devono presentare documenti finanziari e personali che dimostrino che operano in modo legittimo ed etico.

Le informazioni presentate vengono poi visionate e verificate da enti indipendenti (ad esempio avvocati) per confermarne l’autenticità.

Un aspetto importante da indagare è la solidità finanziaria del potenziale operatore, che garantirà la disponibilità di fondi per pagare i giocatori.

Quando si richiede una licenza, viene preso in considerazione anche il software: scegliere un operatore con una buona reputazione, come Playtech o Microgaming, fa una grande differenza.

Se si considera Gibilterra, ad esempio, l’autorità di regolamentazione rilascia licenze solo a grandi società di primo livello.

Queste aziende devono avere una comprovata esperienza nel settore del gioco d’azzardo (ma non deve necessariamente trattarsi di gioco d’azzardo online).

Le diverse giurisdizioni hanno requisiti diversi per i richiedenti e alcune sono più severe di altre.

Per esempio, Alderney è tra le più severe, il che garantisce un ambiente di gioco sicuro per i giocatori che decidono di giocare in un casino online Italia controllato dall’autorità di regolamentazione di Alderney.

Ottenere una licenza per il gioco d’azzardo a Curacao, invece, è molto più semplice e puoi contare sullo stesso livello di sicurezza.

Le autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo europee sono di gran lunga le migliori. Questo perché le condizioni richieste per ottenere una licenza sono generalmente più severe.

Inoltre, tutte le politiche e le procedure sono regolate dalle leggi della Comunità Europea (o Unione Europea).

Di seguito troverai alcune informazioni sulle giurisdizioni di gioco d’azzardo più popolari.

Alderney

Alderney fa parte delle isole britanniche ed è un’isola del Canale governata dalle leggi del Regno Unito. L’ente che si occupa delle licenze e del controllo del gioco d’azzardo è la Alderney Gambling Control Commission (nota anche come AGCC), costituita nel 2000.

È composta da un presidente e da tre membri. Questi sono indipendenti al 100% e lavorano in modo trasparente.

Le Isole del Canale offrono uno dei principali centri finanziari offshore con infrastrutture e servizi eccellenti.

Curacao eGaming

Curacao è un noto fornitore di licenze per il gioco d’azzardo online che offre i suoi servizi in tutto il mondo.

Si tratta di un vero e proprio veterano dell’industria del gioco d’azzardo, essendo presente sul mercato dagli anni ’90.

I requisiti per ottenere una licenza di Curacao sono molto più semplici, senza problemi, meno costosi e non eccessivamente impegnativi o lunghi.

Chi cerca sicurezza e correttezza in un gioco d’azzardo regolare non può sbagliare con Curacao eGaming.

Gibilterra

Situata sulla punta più meridionale della Spagna, Gibilterra è una colonia britannica. Nota per la sua reputazione di banca offshore, Gibilterra possiede anche una magnifica infrastruttura per le case da gioco.

Quasi tutti i casino online Italia che operano sotto questa giurisdizione hanno una reputazione eccezionale.

Malta

Malta è un’isola autogovernata nel Mar Mediterraneo. Ha iniziato a rilasciare licenze di gioco nel 2000.

Oggi questo paese è considerato una delle migliori giurisdizioni per il gioco d’azzardo online. Ci sono diversi tipi di licenze che i richiedenti possono richiedere e tutte vengono rilasciate per un periodo di cinque anni.

Questo garantisce che gli operatori debbano agire in modo corretto e responsabile per mantenere la loro licenza a lungo.