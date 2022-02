Dove è richiesto il Green Pass: in Italia e in Europa

A partire dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio in Italia per tutti i lavoratori, pubblici e privati. Non solo, il Green Pass è necessario per sedersi all’interno dei ristoranti, per andare in palestra, in piscina, al cinema, sale da bingo e per salire su aerei, treni e nei casinò. Questi ultimi, in particolare, riescono a indicare valide e affidabili alternative grazie a piattaforme dove i giocatori possono scommettere attraverso piattaforme dove i giocatori possono scommettere attraverso i più sicuri casinò online, garantiti tali da licenze AAMS/ADM rilasciate dall’Agenzia del Monopolio e garantite al 100%. Infatti, giocare online unicamentesu siti legali e certificati dallo Stato è il modo migliore per evitare i raggiri ed incappare in fregature, senza però la necessità di recarsi sul posto.

L’Italia è stato uno dei Paesi più severi nell’implementare normative riguardanti il certificato europeo anti-Covid (o Green Pass). Ma oggi vede, secondo gli ultimi dati, ben il 70% della popolazione completamente vaccinata. Ma non è stato l’unico Paese ad inasprire le regole riguardanti il Green Pass. Regole simili sono presenti anche in altri Stati dell’Unione Europea e non solo. In Francia e Germania le restrizioni legale al Green Pass sono molto simili, mentre al contrario Inghilterra e Spagna non hanno dotato di nessun valore il Green Pass per uso interno, ma solo per la circolazione esterna al Paese.

In Francia le restrizioni riguardanti il passe sanitaire, ovvero il Green Pass sono entrate in vigore prima dell’Italia, in maniera graduale. Già dal 9 di giugno Macron ha imposto la necessità del Green Pass per partecipare a spettacoli, eventi sportivi, fiere e festival con più di mille partecipanti. Dal 9 agosto il limite dei partecipanti è stato eliminato, ma il Green Pass è diventato obbligatorio nei bar, ristoranti (in questo caso anche all’aperto), centri commerciali, ospedali, case di cura, treni e aerei. A conseguenza di ciò, è stato eliminato, in questi luoghi, l’uso obbligatorio della mascherina ad eccezione di quei luoghi in cui l’incidenza settimanale del virus supera i 200 casi ogni 100mila abitanti. Dal 15 settembre è infine entrare in vigore l’obbligo vaccinale completo per tutto il personale sanitario.

In Germania, Paese dove finora erano stati garantiti tamponi gratuiti illimitati a tutti i cittadini, ha eliminato questa possibilità per coloro che decidono di non vaccinarsi. Dal 23 agosto è entrata in vigore la regola geimpft, genesen o getestet (vaccinato, guarito o testato), condizione necessaria per ottenere il digitaler Impfpass, la versione tedesca del Green Pass. Inoltre, a partire dall’11 ottobre non sarà più gratuito il servizio di tampone rapido per i cittadini, servizio che da marzo 2021 ha gravato sullo Stato federale per una spesa complessiva di oltre tre miliardi di euro. Al momento la Germania ha ben il 65,2% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

L’Inghilterra invece, ha rimosso tutte le stringenti limitazioni epresenta un tasso di vaccinati del 67,6%. Per ora non ha reso obbligatorio il Green Pass per nessuna attività interna ai confini nazionali. Il governo di Johnson ha però annunciato l’intenzione di renderlo obbligatorio in caso di eventi locali “ad alto rischio”, come per esempio la riapertura delle discoteche e nelle sale da gioco. Al momento l’unico obbligo vaccinale previsto è per tutti coloro che lavorano nelle case di riposo, in vigore a partire dall’11 novembre.

Neanche in Spagna è stato reso obbligatorio il Green Pass, e al momento il tasso dei completamente vaccinati si aggira intorno al 79%, nonostante l’assenza di obblighi da parte dello Stato. Nel Paese iberico l’obbligo del Green Paese è stato dichiaratoillegittimo, sia per prendere parte ad iniziative locali, sia per le categorie professionali. Nel Paese, che detiene una fetta minore al 4% di no-vax, non esistono inoltre obblighi vaccinali legati alla professione, come d’altronde non esistono obblighi vaccinali contro alcuna malattia.

In Irlanda, l’obbligo è limitato agli alberghi e quindi ai turisti, così come in Austria (dove è obbligatorio anche per ristoranti e locali notturni). Anche il Portogallo richiede il Green Pass nelle strutture ricettive e nei ristoranti, terme, casinò, palestre eventi culturali e feste. Invece in Danimarca con il 76% di vaccini completati, dove norme più stringenti sono in vigore già da diversi mesi, sono state revocate tutte le misure di contenimento in maniera graduale a partire da settembre.