Dottoressa aggredita al Pronto Soccorso di Vibo, De Nisi: “Atto ignobile”

“Scagliarsi contro un medico in servizio non è assolutamente degno di una società civile oltre a rappresentare un atto vile perpetrato ai danni di chi, giornalmente, è in prima linea per la salute dei cittadini”. Lo afferma il consigliere regionale Francesco De Nisi, condannando l’aggressione subita da una dottoressa al Pronto Soccorso dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.

Oltre alla vicinanza nei confronti della professionista, De Nisi stigmatizza “un gesto di assoluta gravità perché compiuto in uno dei luoghi simbolo della società civile” ed esprime “solidarietà alla sanitaria che, nonostante il grave shock subito e la prognosi di otto giorni, non si è allontanata dal posto di lavoro”.

De Nisi conclude: “L’ennesimo episodio di violenza ai danni di personale sanitario è il segno delle carenze del servizio sanitario regionale, che non è stato mai messo in grado di rispondere in condizioni adeguate all’intero territorio ed un ulteriore tassello che si aggiunge alla grave situazione di emergenza del nostro sistema sanitario”.