Doppio evento organizzato da La Strada domenica 26 luglio

Doppio evento organizzato in piazza Carmine, a Reggio Calabria, domenica 26 luglio dal movimento La Strada .



“Alle ore 20:00 – è scritto in un comunicato – un piatto di “pastasciutta antifascista”. L’iniziativa si inserisce nella tradizione popolare nata per ricordare il gesto dei fratelli Cervi del 25 luglio 1943.

Quel giorno, appresa la notizia della destituzione di Benito Mussolini al ritorno dal lavoro nei campi, i fratelli Cervi decisero di festeggiare distribuendo gratuitamente un piatto di pastasciutta alla popolazione di Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Quel gesto è divenuto negli anni un simbolo della liberazione dal regime fascista e della Resistenza che, nei mesi successivi, avrebbe combattuto per liberare l’Italia dall’occupazione nazista e dalla dittatura fascista”.

“A seguire – si apprende dalla nota – andrà in scena lo spettacolo teatrale “LaPartigiana”, scritto e interpretato da Marco Mittica.

“LaPartigiana” vuole raccontare le valorose gesta dei partigiani calabresi che hanno combattuto per la libertà d’Italia tra il 1943 e il 1945.

Il racconto, attraverso un linguaggio ricco di rimandi alla lingua calabrese, unisce la storia alla mitologia. Saranno gli dei dell’Olimpo, riconosciuta nella Calabria l’antica Magna Grecia, a decidere di stabilirsi sull’Aspromonte nel biennio di guerra civile, per seguire le sorti dei partigiani calabresi che ricordano loro gli eroi greci.

Gli dèi interverranno nella storia recuperando, attraverso una fantomatica “lapa”, i partigiani calabresi morti in battaglia per restituirli alla propria terra in forma mutata, in un evidente richiamo alle “Metamorfosi” di Ovidio, e placarne così i lamenti”.

