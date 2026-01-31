Doppio appuntamento al Museo Archeologico Metauros: prima domenica del mese gratuita e incontro con Daria Bignardi venerdì 6 febbraio

Doppio appuntamento con la cultura nella cornice museale di Palazzo Baldari a Gioia Tauro: domenica 1 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (ultimo ingresso 13.30) sarà possibile visitare il Museo con ingresso gratuito per la prima domenica del mese e ammirare i due balsamari romani in vetro soffiato, di produzione orientale, da poco rientrati al Museo dalla mostra nazionale “La forma dell’oro”.

Venerdì 6 febbraio, nell’ambito del festival dedicato alla letteratura, grazie alla collaborazione con LaB Donne Gioia Tauro, il Museo ospita un incontro con Daria Bignardi, penna raffinata e profonda, che dialogherà col pubblico sul tema “Nostra solitudine”, titolo del suo ultimo libro edito da Mondadori.



A dialogare con l’autrice sarà Monica Della Vedova, GDL LAB Donne Gioia. I saluti istituzionali saranno del Direttore DRMN Calabria Fabrizio Sudano, del direttore del Museo Metauros Simona Bruni e del sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella, per un appuntamento di grande rilievo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Gioia Tauro e dal Consiglio Regionale della Calabria, si inserisce in un contesto di sinergie istituzionali sul territorio, volte a favorire la diffusione delle buone pratiche culturali, come testimoniano gli eventi dedicati alla lettura per bambini 0-6 anni, con il presidio Nati Per Leggere e le iniziative di Maggio dei Libri, Libriamoci e del Patto per la Lettura.

Un libro intimo, come lo definisce l’autrice, per interrogarci come cittadini del mondo, alle prese con i nostri traumi piccoli o grandi, ma al tempo stesso con quelli giganteschi di chi vive in un mondo completamente diverso dal nostro.

Un confronto aperto, per offrire agli appassionati e a tutta la comunità strumenti di interpretazione relativi ai grandi temi di questa epoca, di un mondo in continua evoluzione. Una riflessione sulla contemporaneità, in un momento nel quale gli intellettuali come Daria Bignardi ci suggeriscono chiavi di lettura di un mondo che cambia, con raffinatezza e parole nuove.

“Nei momenti in cui la storia sembra accelerare e portare con sé inquietudini e solitudini, sono proprio gli intellettuali – dichiara Simona Bruni –a tenere accesa la luce della ragione, stimolando riflessioni, delineando nuovi sentieri nei quali riconoscere un cammino da seguire. -Siamo lieti di questa collaborazione e di poter offrire alla comunità un appuntamento di questo spessore, una bussola per muoversi nella contemporaneità, condividendo una finalità istituzionale dei nostri luoghi”.