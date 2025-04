Dopo l’impresa sfiorata in gara 2, martedì sera al PalaCalafiore per la Domotek Volley c’è una finale da conquistare

Impresa sfiorata.

Toccata con mano, contro un avversario sornione, ma forte e pronto ad esplodere.

Dopo due set e mezzo, praticamente perfetti, la Domotek, eroica e senza Stufano, sofferente anche a causa del forfait di Zappoli durante la gara, è costretta alla resa dopo 2 ore e 20 minuti di partita.

Una sfida infinita, quella della semifinale playoff contro Acqui Terme che continuerà martedì sera alle 20.30 al PalaCalafiore di Reggio Calabria: un successo per parte, è in programma la terza e decisiva gara.

Chi vincerà la serie sfiderà nella finale per la promozione in Serie A2 la Rinascita Lagonegro, già vincente sabato 2-0 contro il CUS Cagliari.

CTE Negrini-Acqui Terme- Domotek Volley Reggio Calabria 3-2

(17-25,21,25,26-24,25-18,15-13)

Acqui Terme: Biasotto 3, Carrera, Garrone, Bellanova 2, Mazza 5, Garra, Botto 16, Petras 24, Esposito 10, Cester 7,Brunetti,Trombin, Pievani. Allenatore Totire

Domotek: De Santis, Giuliani, Stufano, Galipò, Zappoli 5, Picardo 7, Lopetrone, Lamp, Murabito 4, Georgiev, Pugliatti 1, Laganà 18, Soncini 4, Lazzaretto 21. Allenatore Polimeni, Assistente Vandir Dal Pozzo

Arbitri: Bassan di Manerba del Garda e Emilio Sabbia di Potenza.