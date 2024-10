Dopo la vittoria della Farmacia Pellicanò Reggio Bic, coach Cugliandro ha lo sguardo già rivolto ai prossimi obiettivi

Dopo la vittoria importante contro la Dinamo Lab Sassari, team titolato e quotato nel mondo del basket in carrozzina, coach Antonio Cugliandro, della Farmacia Pellicanò Reggio Bic, ha commentato con entusiasmo la prestazione della sua squadra.

Dalla gara giocata al PalaCalafiore il coach ha ricavato diversi spunti interessanti:

“La partita non è iniziata nel migliore dei modi, abbiamo concesso troppi tiri facili, sia da fuori che sotto canestro, per timore del loro nuovo lungo. Dovevamo trovare un equilibrio difensivo, perché ci stavamo concentrando troppo su alcune chiusure che poi non riuscivamo a eseguire correttamente. Una volta che abbiamo registrato la difesa, siamo riusciti a recuperare e a gestire la partita nel modo giusto”.

Quanto alla prestazione del tandem brasiliano, queste le parole di Cugliandro:

“Riguardo alla performance dei due brasiliani, Juninho è stato il nostro top scorer, nonostante un inizio con qualche errore sotto canestro. Una volta trovato il giusto ritmo, abbiamo giocato con un ottimo giro palla e costruito azioni in contropiede, con canestri importanti e subendo anche diversi falli. Il lavoro sulle collaborazioni, sia difensive che offensive, ha fatto la differenza. Tra i due brasiliani, però, chi mi ha colpito di più è stato Carvalho. È alla sua prima esperienza, come Juninho, ma è meno leader in Brasile.

Juninho è già molto rispettato, mentre Carvalho sta ancora crescendo, ciononostante è un ragazzo che si impegna tanto e sono contento dei suoi progressi”.

Guardando avanti, Cugliandro ha evidenziato l’importanza della prossima settimana di pausa dovuta alla Supercoppa Italiana. “Sarà un’occasione per inserire Sod Pimkorn, il cui arrivo è imminente. Avremo così tempo per lavorare su nuove rotazioni in vista della partita difficile contro Giulianova, che è tra le prime quattro squadre d’Italia. L’unico aspetto negativo sarà l’assenza di Juninho, impegnato nelle qualificazioni per i Panamericanos in Colombia”.

La vittoria contro Sassari rappresenta un passo fondamentale per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, con lo sguardo già rivolto ai prossimi obiettivi.