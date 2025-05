Dopo gli allenamenti con i tecnici Juventus, la Nuova Medimo programma nuove esperienze 

È un bilancio ampiamente positivo quello tracciato dalla Nuova Medimo in riferimento all’esperienza vissuta nei giorni scorsi con i tecnici della Juventus. Gli allenamenti in terra piemontese hanno infatti avuto buone ricadute da un punto di vista sportivo e sociale tanto che è in corso di programmazione la riproposizione dell’iniziativa. Il presidente don Rocco Suppa ringrazia lo “Juventus official fan club” di Lamezia Terme, guidato da Alessandro Desensi, per la collaborazione e la sinergia e volge con ottimismo lo sguardo alla prossima stagione, che si presenta sin d’ora carica di impegni. “Il nostro obiettivo – dichiara – è quello di promuovere forme di divertimento funzionale alla crescita umana e sociale. Sappiamo che lo sport è un potente mezzo in questo senso, perché aiuta a fare gruppo e a condividere valori come la lealtà e il rispetto dell’avversario. Il calcio fa stare insieme, stimola il confronto ed è un bene per la salute. Contiamo – conclude – di far crescere ulteriormente questa bellissima realtà che abbiamo creato e che è motivo di soddisfazione per i nostri ragazzi e per i loro genitori”.