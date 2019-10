Dopo decenni demolito l’ecomostro di Soverato

Pubblicando stamane un video su Facebook, Ernesto Alecci, sindaco di Soverato, ha voluto condividere con la cittadinanza l’importanza di un’azione di bonifica da troppo tempo attesa: la demolizione dell’edificio alto cinque piani, innalzato quattro decenni addietro e sempre rimasto incompleto.

Un monumento all’indecorosa bruttezza, piazzato in uno dei luoghi centrali della città che si affaccia sul mar Jonio, in provincia di Catanzaro, per il quale, già nel 2017 il sindaco si era impegnato firmando un’ordinanza che ne imponeva l’abbattimento. “Oggi – sono state le parole capo della Giunta comunale – è una giornata importantissima per la nostra città, una giornata davvero molto attesa perché eravamo bambini quando iniziarono i lavori di questo palazzo poi rimasto soltanto uno scheletro”. Di Palazzo Bencivenni, nel corso del lungo periodo trascorso dall’avvio della sua realizzazione, si sono occupati anche i magistrati. Rilevanti le assicurazioni fornite da Ernesto Alecci: “La città sarà anche risarcita con la riqualificazione dell’area, che in futuro ospiterà una piazza e un centro polifunzionale, con lavori a carico di privati: è un altro impegno che abbiamo preso in campagna elettorale e che manterremo”.