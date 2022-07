Donna trovata morta nel letto matrimoniale: il marito portato in caserma

Giaceva sulle lenzuola che avvolgevano il materasso del letto matrimoniale che divideva con il marito il cadavere della docente in pensione Domenica Caligiuri, 71 anni.

La scoperta verso l’ora di pranzo nella casa abitata dai due coniugi a Mandatoriccio, località sulla fascia ionica in provincia di Cosenza. Gli accertamenti iniziali hanno permesso di individuare diverse lesioni inferte con un coltello. I Carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, incaricati di indagare sull’episodio, hanno trovato Luigi Carlino, il marito 73enne della vittima, ed al momento lo stanno sottoponendo ad interrogatorio in caserma. Sebbene egli insista nel respingere ogni accusa mossagli dagli investigatori, gli inquirenti ritengono, infatti, che ad assassinare la donna sia stato proprio l’uomo nel contesto di un acceso litigio. Sembra che le dispute tra i due fossero frequenti. Sono stati i familiari della pensionata ad allertare i soccorritori perché preoccupati dalla singolare circostanza che da diversi giorni non riuscissero a mettersi in contatto con lei.