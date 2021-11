Donna morta d’infarto in attesa dell’ambulanza: la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha aperto un’inchiesta

Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ed il Pubblico Ministero di turno hanno dato avvio alle indagini, affidate alla Polizia già messasi in moto per raccogliere gli elementi chiave della vicenda, sull’ora e mezza di attesa di un’ambulanza chiamata per soccorrere una donna poi stroncata da un infarto a Villa San Giovanni.

Gli inquirenti intendono verificare l’eventuale sussistenza di colpe specifiche. La vittima è spirata aspettando il mezzo di soccorso arrivato, peraltro, privo di un medico. A chiederne l’intervento era stato un sanitario, il dottor Salvatore Oriente, che, insieme ad altri presenti, ha provato disperatamente a salvarla. L’inchiesta servirà, in particolare, a verificare se il SUEM 118 abbia valutato erroneamente la situazione oppure se all’origine dei fatti ci sia stata l’assenza di ambulanze e personale sanitario necessari per assicurare un pronto intervento in casi simili.