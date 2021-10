Donna investita e uccisa da un treno in Calabria

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno dato avvio alle indagini sulla morte di una donna 63enne travolta da un treno che, marciando verso Sud, stava per arrivare alla stazione di Castiglione Cosentino.

Secondo quanto accertato fino al momento, il macchinista, non rendendosi conto dell’accaduto, ha continuato il viaggio che terminerà a Reggio Calabria dove il convoglio sarà bloccato per i rilievi di rito. Essendo stata interrotta la circolazione ferroviaria, è in funzione il collegamento, tramite autobus, tra Castiglione Cosentino ed il capoluogo bruzio.