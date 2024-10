Donna colta da un malore soccorsa nella notte dai Carabinieri

Mentre transitavano lungo una via di Cinquefrondi, due Carabinieri della locale Stazione si sono accorti di una scena allarmante: una donna, visibilmente in difficoltà, si era improvvisamente accasciata a terra, colta da un malore. Senza esitare un istante, i Carabinieri hanno fermato il veicolo e si sono precipitati verso la donna, che giaceva priva di sensi e in preda a violente convulsioni.



Con lucidità e prontezza, i militari hanno immediatamente allertato la Centrale Operativa, chiedendo l’intervento del personale sanitario. Nel frattempo hanno avviato le prime manovre di rianimazione, riuscendo a far riprendere conoscenza alla donna.

Poco dopo, l’arrivo del 118 ha permesso di trasportare la malcapitata in sicurezza all’ospedale di Polistena.