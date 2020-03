Donazioni, consegnati agli operatori dell’ospedale di Serra i dispositivi di protezione individuale

Nei giorni scorsi, grazie alla raccolta fondi avviata da Daniele Ciccarello, il Gruppo dei Volontari di della Protezione civile di Mongiana e l’Associazione di Volontariato di Fabrizia hanno provveduto alla consegna dei dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno.



“Abbiamo inoltre potuto ricevere in dotazione – spiega il Gruppo – una parte di Dpi per i volontari appartenenti al Gruppo di Protezione Civile di Mongiana e all’Associazione di Volontariato di Fabrizia per svolgere in sicurezza le attività di assistenza alla popolazione e supporto nei Centri Operativi Comunali. Abbiamo ancora bisogno di altri Dpi per poter svolgere le attività in totale sicurezza e stiamo cercando di reperire il materiale con grandi difficoltà. Abbiamo tra le altre cose esteso la fornitura di alcune mascherine anche ai Carabinieri della Stazione di Fabrizia e da domani anche al Gruppo Carabinieri Forestale di Mongiana considerato il loro impegno nelle attività di controllo nei comuni di Mongiana e Fabrizia”.

Le somme raccolte e spese per l’acquisto di Dpi saranno rendicontate con fatture e scontrini “nella massima trasparenza”.

Si può donare qui:

https://www.gofundme.com/f/emergenza-cv19?sharetype=teams&member=3872016&utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=d719c119b5ad464b85b3c64c4124b48b