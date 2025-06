Donazione multiorgano al Grande Ospedale Metropolitano: una storia di straordinaria ed eroica normalità

Nei giorni scorsi, al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, è stato portato a termine con successo un delicato intervento chirurgico finalizzato all’espianto ed al conseguente trapianto multiorgano da una paziente di 71 anni.



La donna, arrivata in ospedale in condizioni disperate, è deceduta nonostante l’appropriato trattamento intensivo eseguito presso la U.O.C. Terapia Intensiva e Rianimazione, diretta dal dottor Sebastiano Macheda.

All’accertamento della morte cerebrale della donna, ed alla luce dell’acquisizione della non opposizione al prelievo d’organi e del prezioso supporto della famiglia, è stata attivata la macchina di approfondimenti sul potenziale donatore per la valutazione dell’idoneità e della successiva assegnazione degli organi. Grazie alla interazione sinergica ed efficace tra la Terapia Intensiva e il Centro Regionale Trapianti, coadiuvati dalle altre unità operative coinvolte negli esami e nelle attività di consulenza, gli approfondimenti hanno avuto buon esito.

Lo scorso 21 giugno si è così concretizzato il prelievo multiorgano di cuore, fegato, reni e cornee ad opera dell’équipe chirurgica del G.O.M..

Una storia di straordinaria ed eroica normalità, caratterizzata da sinergia e buon funzionamento della macchina organizzativa e dai voli notturni delle équipe di prelievo, che fa fiorire nel terreno di un dramma familiare la pianta feconda della donazione.