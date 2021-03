Don Maurizio Aloise guiderà l’Arcidiocesi di Rossano-Cariati

Esulta la Chiesa di Dio che è in Catanzaro-Squillace. A cinque anni dalla nomina a vescovo di don Mimmo Battaglia, dallo scorso febbraio Arcivescovo di Napoli, un altro figlio della stessa Arcidiocesi è stato eletto pastore dal Santo Padre Francesco. Don Maurizio Aloise, parroco e rettore del Santuario delle Grazie in Torre di Ruggiero, provicario generale dell’Arcidiocesi, è chiamato dal Sommo Pontefice a guidare l’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, Chiesa retta in passato dal serrese monsignor Bruno Maria Tedeschi. Un’altra volta in poco tempo, dunque, la Chiesa di Dio che è in Catanzaro-Squillace rende grazie incommensurabili alla Santa Sede per essersi degnata di scegliere un nuovo vescovo tra le fila dei suoi sacerdoti.