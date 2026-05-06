Don Bosco, il santo dei giovani: a Bova Marina il documentario di Sky Sport

Sabato 9 maggio, alle 17.00, nella cornice del Cineteatro Don Bosco di Bova Marina, nella città metropolitana di Reggio Calabria, sarà proiettato “Don Bosco. Il Santo dei giovani e dello sport”, documentario realizzato da Sky Sport in collaborazione con le Polisportive Giovanili Salesiane.

Dopo le tappe di Roma e Torino, anche Bova Marina è pronta ad immergersi in un viaggio che affonda le radici nelle parrocchie e nei campetti dove il valore dello sport significa inclusione, relazione e crescita individuale. All’interno dell’evento – organizzato dalle PGS Calabria – la proiezione sarà preceduta da una presentazione a cura dell’autore, Tommaso Liguori, già allievo salesiano e capo redattore di Sky Sport.

Numerose e autorevoli le testimonianze nel documentario, a partire dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione. Oltre a quelle del mondo salesiano, rappresentato dal Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, don Fabio Attard, e dalla Madre Generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, suor Chiara Cazzuola. Presenti i contributi di suor Francesca Scibetta, referente nazionale FMA (Figlie di Maria Ausiliatrice) per le PGS, e don Francesco Preite, presidente di Salesiani per il sociale e referente nazionale CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane) per le PGS. Nell’opera il professor Francesco Motto, direttore dell’Associazione cultori storia salesiana, ha tracciato la storia di Don Bosco e del movimento salesiano.

Presenti poi le voci degli ex allievi dei Salesiani. Tra loro, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci e il presidente delle PGS Ciro Bisogno, insieme all’ex CT azzurro di volley e attuale deputato, Mauro Berruto, dell’ex CT della Nazionale di Basket Meo Sacchetti, oltre alla partecipazione del giornalista Francesco Giorgino. A completare il mosaico, le voci di tecnici e atleti di ieri e di oggi, come il calciatore del Watford Edoardo Bove e il pallavolista argento olimpico ad Atene 2004 Valerio Vermiglio.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare i siti www.pgsitalia.org e www.pgscalabria.it e i relativi canali social.