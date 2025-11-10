Domotek, Zappoli galvanizzato dopo il successo a Modica: “Contro Campobasso sarà una sfida spettacolare”

Dopo il netto successo in trasferta, lo schiacciatore brasiliano della Domotek Volley Reggio Calabria, Enrico Guarienti Zappoli, racconta la soddisfazione per una vittoria non scontata e lancia l’appuntamento di domenica contro la capolista Campobasso.

Un perentorio 0-3 sul taraflex dell’ Avimecc Modica che vale doppio, per i punti in classifica e per la difficoltà dell’impegno, come sottolinea lo stesso atleta amaranto: “Io parto sempre dal presupposto che ogni partita contro Modica, da quando gioco in Italia, non è mai facile. Sono sempre state sfide molto dure, sotto tutti i punti di vista. Sono veramente fiero di questo risultato, penso sia la mia prima vittoria al PalaRizza.”



Zappoli non lesina i complimenti ai suoi compagni: “Complimenti alla squadra perché il livello di difficoltà era davvero alto. Noi venivamo da una prestazione altalenante ed in Sicilia, siamo riusciti a sbloccarci”

La partita non è stata una passeggiata, anzi: “Abbiamo sofferto tanto, però siamo riusciti a vincerla. Lottando tutti insieme”.

“Domenica – annuncia lo schiacciatore – ci aspetta una grande sfida. Con la EnergyTime Spike Campobasso abbiamo disputato delle amichevoli, sono una buonissima squadra”. Un avversario di altissimo livello, attualmente in vetta alla classifica, che rappresenta il prossimo ostacolo da superare.

E qui, l’appello finale ai tifosi: “Aspettiamo tutti gli sportivi reggini domenica alle 18 al PalaCalafiore. Abbiamo bisogno di tutto il loro sostegno. La Domotek, galvanizzata dal prestigioso successo in trasferta, sfiderà una EnergyTime Spike Campobasso in formissima e al top del ranking, in una partita che promette spettacolo e emozioni forti.