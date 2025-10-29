Domotek Volley: uno spot di valori con l’Istituto Comprensivo Nosside-Pythagoras-Moscato

Sport, passione e valori condivisi: sono questi gli ingredienti che hanno reso indimenticabile l’incontro del 27 ottobre, tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado Nosside-Pythagoras-Moscato di Reggio Calabria e i pallavolisti della Domotek Volley, la squadra reggina protagonista del campionato nazionale di Serie A3.

Ad incontrare i giovani studenti, in un evento promosso dall’istituto, una rappresentanza di atleti di caratura internazionale: Pavel Stabrawa (Polonia), Enrico Zappoli (Brasile) e Saverio De Santis, libero ed orgoglio del club, accompagnati dal Direttore Generale della società, Marco Tullio Martino.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto di collaborazione avviato tra la Domotek Volley ed il mondo della Scuola, che prevede convenzioni con abbonamenti agevolati per gli adulti e ingressi gratuiti per i bambini, con l’obiettivo di avvicinare le famiglie al mondo della pallavolo e ai suoi valori positivi.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di interagire direttamente con i giocatori, ponendo domande e ascoltando le loro storie di impegno, sacrificio e passione. Il momento più emozionante si è vissuto nella palestra dell’istituto, dove studenti e atleti si sono sfidati in una partita amichevole, tra bagher, schiacciate e palleggi, trasformando la lezione in una festa dello sport.

Un ringraziamento speciale da parte della società va al Dirigente Scolastico Antonio Ubaldini e al professor Vittorio Scirto’ per la preziosa collaborazione.

Il tour “scolastico” dei pallavolisti di mister Antonio Polimeni è appena iniziato e promette nuove tappe, intriganti e formative.

L’appuntamento è, adesso, al PalaCalafiore: la Domotek aspetta tutti i tifosi, domenica alle 18, per il match casalingo, il primo della stagione contro Castellana Grotte.

Sapore di big match: capitan Laganà e soci hanno vinto all’esordio a Galatone, i pugliesi idem, si prospetta una grande sfida e festa dello sport.