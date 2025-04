Domotek Volley, Saverio De Santis torna in campo: “Vogliamo raggiungere un risultato storico per questa squadra e per questa città”

Saverio De Santis è tornato. Dopo due mesi di stop forzato, il libero della Domotek Volley ha fatto il suo rientro in campo nel match contro Lecce nel playoff, contribuendo alla vittoria per 3-2 che ha evitato alla squadra il ricorso alla gara 3.

“Finalmente in campo! Ci voleva, ci voleva questo ritorno e ci voleva questa vittoria”, ha esordito De Santis con un sorriso. “Abbiamo fatto un bel 3-2 e siamo tornati in palestra con la stessa determinazione di sempre. Ora lavoriamo sodo per arrivare pronti alla prossima sfida”.

Il lungo infortunio ha costretto De Santis a guardare la squadra dalla tribuna, ma il libero non ha dubbi: “Siamo rimasti in buone mani. Massimo Lopetrone ha fatto un grande lavoro in questi mesi e devo fargli i miei complimenti. È stato strano tornare dopo due mesi, ma la squadra mi ha fatto sentire subito parte del gruppo”.

Già con la mente alla prossima sfida, De Santis non nasconde l’approccio della Domotek: “Ho già iniziato a studiare il prossimo avversario, l’Acqui Terme, dopo la partita di Lecce. Sono una bella squadra con grosse individualità, e con qualcuno ci ho già giocato in passato. Abbiamo rispetto per tutti, ma paura di nessuno, come abbiamo dimostrato quest’anno.”

“La determinazione e la coesione di questo gruppo sono la nostra forza”, continua il libero. “Abbiamo visto grandi prestazioni contro tutte le squadre e sono sicuro che ci ripeteremo. Anche con Lorenzo Esposito infortunato, stiamo combattendo. Non ci fermiamo qui: vogliamo raggiungere un risultato storico per questa squadra e per questa città”.