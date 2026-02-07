Domotek Volley Reggio Calabria sotto rete alle 16 della domenica

Per la seconda volta in stagione la Domotek Volley Reggio Calabria cambia orario.

Sotto rete alle 16 della domenica.



Gli amaranto non perdono in campionato dalla sfida di andata contro la Viridex Sabaudia, avversaria di domani 8 febbraio.



La classifica del girone Blu della Serie A3 Credem sorride agli amaranto di Polimeni, primi con 33 punti e tallonati dalla Bcc Tecbus Castellana Grotte a quota 32.

Il tandem ha fatto il vuoto, considerando che la Joy Gioia del Colle, in crescita, è terza con 24.

Sabaudia, al momento, è quarta in coabitazione con l’Aurispa Lecce.

Nella sfida di andata fu 3-2 a favore dei laziali con il tie break 15-8 fatale per gli amaranto che non riuscirono a rimontare. Da quel momento in poi, accanto alle soddisfazioni di Coppa Italia “Del Monte” con tanto di qualificazione alle Final Four, Capitan Laganà e compagni non si sono più fermati.

Battute in sequenza Napoli, Terni, Gioia del Colle, Lecce, Galatone, Castellana, Modica e Campobasso.

La Viridex Sabadia è reduce dalla sconfitta casalinga subita per opera della Joy: attenti a Panciocco, vincitore del campionato nella passata stagione con Lagonegro, agli ex Marco Soncini, che sta giocando da libero ed al centrale Stufano, ed ovviamente a Samuel Onwuelo.

Classica diretta sul canale Youtube di Lega Volley con telecronaca di Giovanni Mafrici.

Arbitrano Claudia Lanza e Marco Colucci.