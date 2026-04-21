Domotek Volley Reggio Calabria, Polimeni tra vittoria della Supercoppa e semifinale playoff

Dopo la vittoria della Del Monte Supercoppa di Serie A3, il tecnico della Domotek Volley Reggio Calabria, Antonio Polimeni, si gode l’impresa, pur pensando già alle sfide che seguiranno. L’appellativo che circola è quello di “Re di coppa”, ma la fame del gruppo è tutt’altro che sazia: “Spero mi chiamino “Re di bastoni” alla fine, voglio fortemente il tris”, scherza il mister: “Portare a casa quest’altro trofeo è stato ancora più difficile perché lo abbiamo fatto in casa della Conad Volley Tricolore Reggio Emilia, dove sappiamo bene come sono andate le ultime gare. Abbiamo incontrato una squadra fortissima che ha giocato a mille. Loro, però, hanno incontrato una squadra vera, la nostra, che con tutti gli effettivi ha dimostrato il proprio valore”.

Il segreto nel rialzarsi? La capacità di caricarsi a vicenda: “Noi abbiamo la necessità di essere di traino durante le partite. Quando questo avviene, è dura per tutti poterci battere. Abbiamo dimostrato di non essere una squadra facile da piegare”.

Momento clou della partita: il quarto set perso e il timore di rivivere i fantasmi del passato: “Anche noi allenatori viviamo di feedback. Questa squadra, quando è scesa in campo con quella costanza caratteristica delle partite importanti, poi difficilmente esce fuori, perché ha una forza montante importante”.

La sensazione, anche al quinto set, non è mai stata quella di poter soccombere: “Ero sicuro che saremmo scesi in campo ancora più agguerriti, frustrati da come era finito il quarto set. I ragazzi hanno una forza mentale incredibile. Al tiebreak, credetemi, non ho avuto mai nessun dubbio di poter vincere. D’altronde se non è convinto l’allenatore, non possono esserlo i giocatori. E stavolta non fingevo”.

Polimeni sottolinea anche il clima di rispetto reciproco che si è respirato: “Si parla molto spesso di autonomia differenziata, differenze tra nord e sud. Chi ha visto questa partita ha visto un clima di fratellanza, un batti e ribatti meraviglioso. Rispetto tra i due staff tecnici, tra i due capitani, tra tutti i giocatori. Uno spot vero e proprio per tutta la pallavolo italiana. Ma questa è la pallavolo, questo dovrebbe essere lo sport”.

L’obiettivo adesso è chiaro: “Lavoriamo duramente anche in questa settimana per poter fare un triplete che avrebbe del clamoroso”. Il 25 aprile la sfida contro Acqui Terme (con la data del ritorno ancora da definire, visti gli impegni del PalaCalafiore) sarà un’altra battaglia: “Il 25 aprile tutti i residenti al nord ormai sanno già dove devono andare. Il primo maggio, se c’è ancora qualcuno che non è mai venuto a vedere la Domotek, potrebbe approfittarne”. La risposta del pubblico, anche in trasferta, è stata straordinaria: “Abbiamo già richieste di biglietti per Valenza, sede di gioco del nostro prossimo avversario. Noi abbiamo dimostrato di avere una marcia in più come città, come calore. Anche a Reggio Emilia tantissima gente, incredibile: colori, cori, tamburi. Qualcosa di incredibile”.

Il messaggio finale di Polimeni è un vero e proprio atto d’amore verso Reggio Calabria: “Questa città non merita questi palcoscenici, ne merita di molto più grandi. È quello su cui stiamo lavorando anche fuori dal campo, per arrivare alle altitudini richieste, per portare in vetta questi colori e questi fantastici tifosi che creano emozioni uniche”. E ricorda un momento simbolo: “Ancora ricordo sul 24-20 del terzo set di gara 5, il grido, i canti di quella tifoseria. Questo ti fa capire come abbiamo veramente quella marcia in più. Siamo gente che non molla mai. E quel quinto set i ragazzi hanno incarnato in pieno quello che i tifosi hanno dimostrato sulle tribune. Non sono solo i tifosi a essersi adattati al nostro sport – conclude –, ma siamo anche noi, la squadra, i ragazzi che vivono il calore di Reggio Calabria, a esserci adattati a questo spirito classico di Reggio Calabria: non mollare mai”.