Domotek Volley Reggio Calabria: Polimeni esalta i suoi

Il PalaCalafiore si conferma una fortezza inespugnabile, ma la vittoria della Domotek Volley Reggio Calabria contro Terni Volley Academy (3-2) non è stata una semplice passerella.

È stata una battaglia, sofferta, intensa, decisa dai dettagli, che ha messo alla prova il carattere della squadra guidata da Antonio Polimeni.

Nel dopo partita, il tecnico reggino è intervenuto ai microfoni per analizzare una gara densa di significati, a partire da un episodio che ha toccato il cuore del gruppo.

“Dispiace tantissimo per Antonio Picardo. Purtroppo non è un infortunio banale e ci auguriamo di rivederlo presto in campo. Al di là dei fattori tecnici, è un atleta che è rimasto nel nostro cuore. C’è un legame profondo con lui. A lui va il nostro in bocca al lupo e l’abbraccio per una pronta guarigione.”

Un gesto di sportività che apre la strada all’analisi tecnica di una partita combattutissima.

“Sapevamo che sarebbe stata dura. Loro, nelle ultime tre giornate, hanno conquistato punti con le attuali seconda e terza della classe, facendo risultato a Castellana e portando a casa un punto con la Joy Volley Gioia del Colle Hanno fatto qualcosa di immenso. Sono cresciuti tantissimi, l’innesto di Ciupa ha dato loro equilibrio. Complimenti a loro, ma complimenti anche ai nostri ragazzi”.

Il match è stato un continuo rincorrersi, con la Domotek capace di rialzarsi dopo ogni momento di difficoltà, in particolare nel tie-break: “Siamo stati bravissimi a non demordere Sul 5-1 nel quinto set c’era il rischio di affondare, invece ci siamo subito ripresi. È stata una gara dove sono emersi valori importanti: la reazione, la voglia di non mollare anche quando le difficoltà sembravano insormontabili. Dovevamo portare a casa la vittoria e lo abbiamo fatto.”

Uno degli aspetti più positivi è stata la capacità di ricucire i gap, spesso grazie ai temuti time-out del mister: “Dobbiamo essere bravi a tirar fuori qualcosa in più dall’ordinario nei momenti cruciali. Questo è un test positivo per il presente e per il futuro. Siamo inciampati nel secondo e nel quarto set, ma l’importante era portare a casa il risultato. Questo ci rafforza, perché oggi era veramente tosta. Loro nei momenti importanti hanno messo dentro battute pesanti, ma i nostri hanno tenuto botta.”

Polimeni non ha nascosto la propria soddisfazione per l’ambiente che si sta creando attorno alla squadra:

“Il nostro pubblico è esemplare. Ma la cosa più bella è la maturità che sta dimostrando. Anche nei momenti di nervosismo, come può capitare in un tie-break, qui ci sono famiglie e bambini che applaudono pure l’avversario. È uno spot per la città e per i partner che hanno sposato questo progetto. Sta uscendo fuori la Reggio Calabria positiva, la parte bella della città”.

Secondo il mister, il merito è anche della società, che ha educato il pubblico ai veri valori dello sport:

“Anche nella sconfitta con la BCC Tecbus Castellana Grotte, la gente ha apprezzato lo sforzo dei ragazzi. Vincere è normale, ma nello sport si può anche perdere. Oggi la spinta del pubblico ci ha dato quella marcia in più per affrontare un avversario durissimo, che ha dimostrato che i punti presi con le grandi non sono un caso”.

Con questa vittoria, la Domotek mantiene un ruolino di marcia impressionante. Ma in casa reggina non si guarda la classifica. Testa già proiettata al prossimo impegno: “Adesso testa a Gioia del Colle. Sappiamo che sarà una gara difficilissima e ci prepareremo per affrontarla nel migliore dei modi. In questo campionato, dalla prima all’ultima, niente è scontato. Basta che uno o due elementi siano fuori dal contesto di gara per determinare l’equilibrio. La pallavolo è bella anche per questo”.

Appuntamento alla prossima giornata, in trasferta, per continuare a sognare.