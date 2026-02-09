Domotek Volley Reggio Calabria, Polimeni elogia la crescita dei giovani

La capolista della Serie A3 Credem, la Domotek Volley Reggio Calabria, non conosce soste. Nell’anticipo pomeridiano di domenica, la squadra allenata da Antonio Polimeni ha superato con un netto 3-0 la Viridex Sabaudia, formazione dei due ex, Stufano e Soncini.

Al termine della gara, il tecnico ha tracciato un bilancio più che positivo, sottolineando il valore di una vittoria che va ben oltre il risultato: “È un 3-0 in cui sono uscite fuori tantissime qualità dei ragazzi. C’è Rigirozzo che continua a macinare gioco e punti – sono stati suoi i tre punti finali – ma è il gruppo che sta rispondendo ancor di più”.

Il mister ha poi voluto ribadire il merito straordinario della squadra, spesso dato per scontato dall’esterno. “Solo loro sanno i sacrifici che fanno per poter arrivare ogni domenica a prestazioni del genere. Sembra facile da fuori vincere così, ma la realtà è che questo è un campionato durissimo. I ragazzi sono incommensurabili sotto ogni punto di vista”.

Uno degli aspetti più lodati è stata la reazione nel set decisivo: “Qualsiasi altra squadra nell’ultimo set credo si sarebbe arresa. Noi, invece, abbiamo ulteriormente dimostrato che non molliamo mai”, ha spiegato Polimeni. “Abbiamo lavorato di squadra e benissimo sui fondamentali: servizio, muro e difesa. La difesa è stata eccezionale, con interventi importantissimi di Saitta, De Santis, Lazzaretto e Laganà. È uno dei termometri della squadra, ci indica presenza, voglia di vincere e aggressività”.

Polimeni non ha dimenticato di ringraziare il calore del pubblico, presente in massa nonostante l’orario insolito. “Non mi aspettavo così tanto pubblico a quest’ora, sono felice. Ormai dobbiamo abituarci a questa affluenza: abbiamo costruito un’entità importante per la comunità e dobbiamo portarla più in alto possibile”.

Infine, il tecnico ha elogiato la crescita esponenziale di alcuni giovani e la profondità del roster: “Il bello di questo gruppo è che dalla panchina entra sempre chi rende subito al meglio. Stiamo vivendo la crescita di ragazzi giovani, come il ventenne Rigirozzo che ha chiuso la partita. Questa squadra ha acquisito tantissimi titolari che da un momento all’altro possono entrare e fornire il contributo che merita la squadra. Innocenzi, Rigirozzo, Mancinelli, Lopetrone, Parrini, Ciaramita, Spinello, Motta. Ognuno, quando chiamato in causa, ha dato una risposta alla grande”.

Con questo spirito e questa profondità, la Domotek Volley guarda al futuro con la certezza di poter affrontare ogni sfida con la consapevolezza di essere la squadra da battere in questo campionato.