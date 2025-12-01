Domotek Volley Reggio Calabria, Polimeni analizza il netto successo sulla Gaia Energy Napoli

Un successo importante, sudato e costruito sui dettagli. Così il mister della Domotek Volley Reggio Calabria, Antonio Polimeni, commenta la chiara vittoria per 3-0 contro Gaia Energy Napoli, in un Palasport, il PalaCalafiore ancora una volta gremito di un pubblico “da favola”.

Polimeni non ha dubbi sulla qualità dell’avversario sconfitto. “È stata una partita maschia, una partita che non ci aspettavamo – esordisce il tecnico –. Sapevamo delle qualità di Napoli e della sua organizzazione di gioco. Loro sono stati lì attaccati a noi fino al 20-20. Poi siamo stati bravi ad affrontare alcune rotazioni, i loro punti deboli e le loro caratteristiche. In questo campionato equilibrato, i dettagli fanno la differenza e noi siamo stati abili a curarli, approfittando delle loro difficoltà in alcune situazioni”.

Se è vero che si preferisce non parlare dei singoli dopo un successo, Polimeni fa un’eccezione per il suo schiacciatore, Enrico Zappoli, definito “in grande spolvero”. “Enrico sta lavorando bene, sta crescendo, sta bene – afferma con convinzione il mister –. Le sue qualità non sono mai state in discussione, sono immense. È un ragazzo straordinario, serio, un atleta completo tecnicamente che farebbe la fortuna di qualsiasi squadra. Per me non è una novità. Adesso si sta esprimendo ai livelli che gli appartengono, che sono sicuramente livelli spesso diversi da questa categoria”.

Nonostante i risultati sorprendenti e una classifica lusinghiera, Polimeni frena i facili entusiasmi e punta dritto al miglioramento. “Oggi ci siamo espressi a livelli buoni, ma non sono ancora i livelli che ci possono appartenere – avverte –. Possiamo e dobbiamo crescere ancora. I ragazzi sono intelligenti, mettono l’anima, la testa e il cuore, vanno oltre le loro possibilità fisiche. Le prestazioni individuali oggi sono state eccezionali, ma a livello di squadra dobbiamo migliorare tanto, soprattutto nell’attaccarci alla rotazione avversaria”.

Sul campionato, il mister conferma la sua idea: “È un campionato straordinario per livello, si alza e si abbassa. Si può vincere o perdere ovunque. Un effettivo in meno può rendere una partita nulla. Il nostro lavoro si basa anche sulla gestione dell’errore, aspetto determinante, e su un gruppo dove i più esperti supportano i giovani come Rigirozzo, che oggi è stato straordinario e sta dimostrando un miglioramento quotidiano”.

Un capitolo a parte merita il legame con la città, sancito dalla presenza di autorità, addetti ai lavori, tantissima stampa specializzata e non. “È una soddisfazione enorme vedere tanta gente – conclude Polimeni –. Dobbiamo continuare a lavorare per dare soddisfazioni maggiori a questa piazza, che attraverso il suo straordinario pubblico, ancora più numeroso rispetto all’ultima volta, sta dimostrando di avere un valore enorme, facendoci inorgoglire in tutta Italia, al di là dei risultati sul campo”.

Un messaggio chiaro, quello di Polimeni: la Domotek Volley vuole scrivere pagine importanti, ma lo fa con i piedi per terra, con il lavoro e la consapevolezza che la strada per la crescita è ancora lunga, ma percorsa da un gruppo unito e supportato da una piazza che crede nel progetto.