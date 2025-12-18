Domotek Volley Reggio Calabria: l’analisi del dg Martino in conclusione del girone d’andata

La notizia della settimana, in casa Domotek Volley, è ovviamente la nomina del nuovo Direttore Tecnico, Billy Gurnari.



Domenica 21 dicembre alle 18, sul campo dell’Aurispa Links per la Vita Lecce, però, si concluderà il girone di andata.

Amaranto reduci da una vittoria importante, conquistata punto dopo punto in un match avvincente. Le parole del Direttore Generale della Domotek Volley Reggio Calabria, Marco Tullio Martino, al termine del vibrante successo al tie-break contro la Joy Volley Gioia del Colle sono significative,

Il primo messaggio, intriso di emozione, non è per la classifica o per la prestazione o per il prossimo turno, ma per una persona cara. «Dedichiamo questa bella vittoria a Palma, nostra valente dirigente ed a suo marito Luigi, che stanno vivendo un momento di grande difficoltà a causa della perdita della cara mamma, per cui la vittoria è dedicata tutta a loro», ha rivelato Martino, con voce commossa. «Nell’ultima sfida ci sono mancati, il pensiero è stato costantemente diretto a loro».

Un atto di affetto che ha preceduto l’analisi sportiva, sottolineando come lo spirito di famiglia vada oltre il rettangolo di gioco. Martino ha poi voluto lodare l’atmosfera della serata di domenica scorsa e il sano rapporto con la società avversaria. «Ho visto un bel clima di fratellanza con Gioia del Colle che dura ormai da tempo, anche durante il Volley-Mercato di Bologna. Fa piacere che due società così sane e con tanta voglia di farcela siano così unite. Sì, è il bello dello sport, il bello di questo campionato: ritrovarsi con tanti amici con cui già da luglio si condivide un percorso».

Un rispetto che si trasforma in ammirazione per la prova dei pugliesi: «Siamo due società ambiziose che sanno qual è l’obiettivo finale. Onore a Gioia del Colle perché è stata protagonista insieme a noi di una battaglia sportiva coinvolgente. Credo che il pubblico si sia veramente divertito. Complimenti a loro perché hanno contribuito a rendere il match spettacolare».

Entrando nel merito tecnico, il Direttore Generale degli amaranto ha tracciato un bilancio più che positivo della prestazione della sua squadra. «Sta assumendo una giusta consapevolezza. Non è facile andare sotto nel primo set e poi rimetterla in piedi così, è una questione di carattere, di personalità. Noi siamo sempre molto attenti con lo staff tecnico alla prestazione: quanto visto in occasione della sfida contro Gioia del Colle ci lascia molto soddisfatti».

La vittoria in una partita così equilibrata rappresenta un prezioso punto di partenza: «Vincere al tie-break con una squadra competitiva quale è Gioia del Colle, sulla carta e nella sostanza, è per noi motivo di orgoglio, di forza e un nuovo punto di partenza per affrontare il futuro con grande ottimismo verso l’ultima dell’anno a Lecce».

Un finale di parole di ringraziamento al pubblico del PalaCalafiore, sempre numeroso e caloroso, e un arrivederci alla prossima sfida.